Сегодня, 26 января, в результате массированной ракетной атаки 11 человек погибли и еще 11 получили ранения.

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона.

"Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли тоже 11 человек. Это информация по состоянию на 15:00"- сообщил Хорунжий.

Напомним ранее власти раскрыли детали новой тактики воздушного комбинированного удара РФ по Украине. Ночью россияне запустили "шахеды", которые должны были выявить и истощить украинские силы ПВО. А уже после этого, утром, была осуществлена массированная ракетная атака.

Также главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ПВО уничтожила 47 ракет из 55. Повреждения получили объекты энергетики.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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