Утром во вторник, 31 января, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что россияне продолжают пытаться атаковать на Донбассе.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Так, противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. И безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Генштаб также сообщает, что отражены атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области. А также Ямполовка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар Донецкой области.

По данным Генштаба, на Купянском и Запорожском направлениях россияне обороняют ранее захваченные рубежи.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.