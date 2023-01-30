В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 30 января. Сообщается, что российские войска наступают на Донбассе и обстреливают Очаков.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Россияне ведут наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок армии РФ не обнаружено. Россияне нанесли 4 ракетных удара. Также было совершено более 10 обстрелов из РСЗО по Очакову Николаевской области. На Бахмутском направлении в перечне обстреливаемых россиянами населенных пунктов уже не упоминается Клещеевка. Ранее россияне заявляли о захвате населённого пункта. Украина этого не подтверждала. Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения российской армии.

Ранее мы писали, что в НАТО наблюдают подготовку Россией нового наступления и не видят никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин изменил свои цели в войне против Украины.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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