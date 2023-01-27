РФ может начать новое масштабное наступление в Донецкой и Луганской областях до 24 февраля.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что они люди из советского совка. И они считают, что если есть какая-то годовщина, они должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне", — сказал он.

Данилов подчеркнул, что у украинской стороны есть понимание, на каких участках российские военные планируют свое наступление: прежде всего речь идет о Донбассе.

"Прежде всего у них есть задачи относительно Донецкой и Луганской областей, чтобы они полностью вышли на границы", - рассказал чиновник.

По его словам, также россияне проверяют обороноспособность украинских войск в Запорожье.

"Они сейчас уже неделю делают попытки понять, что происходит на Запорожском направлении у нас с точки зрения обороны. Сейчас есть определенное накопление войск", — пояснил секретарь СНБО.

Ранее Bloomberg писал, что Путин готовит новое наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте.

Также в ВСУ сообщили, что на Запорожском направлении есть признаки усиления группировки российских войск.