126 тысяч военных и 293 самолета. Генштаб озвучил данные по потерям РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 30 января 2023 года.
Сводка Генштаба ВСУ обнародована в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 126 650 (+490 за сутки);
- Танки ‒ 3 201(+4) ед.;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 369 (+3);
- Артиллерийские системы – 2 196 (+1);
- РСЗО – 453;
- Средства ПВО ‒ 221;
- Самолеты - 293;
- Вертолеты – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 947;
- Крылатые ракеты ‒ 796;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5 041 ( (+4);
- Специальная техника ‒ 199.
Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.