Потери россиян увеличились. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 30 января 2023 года.

Сводка Генштаба ВСУ обнародована в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • Личный состав - 126 650 (+490 за сутки);
  • Танки ‒ 3 201(+4) ед.;
  • Боевые бронированные машины ‒ 6 369 (+3);
  • Артиллерийские системы – 2 196 (+1);
  • РСЗО – 453;
  • Средства ПВО ‒ 221;
  • Самолеты - 293;
  • Вертолеты – 284;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 947;
  • Крылатые ракеты ‒ 796;
  • Корабли /катера ‒ 18;
  • Автомобильная техника и автоцистерны – 5 041 ( (+4);
  • Специальная техника ‒ 199.

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