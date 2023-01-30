Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 30 января 2023 года.

Сводка Генштаба ВСУ обнародована в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 126 650 (+490 за сутки);

Танки ‒ 3 201(+4) ед.;

Боевые бронированные машины ‒ 6 369 (+3);

Артиллерийские системы – 2 196 (+1);

РСЗО – 453;

Средства ПВО ‒ 221;

Самолеты - 293;

Вертолеты – 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 947;

Крылатые ракеты ‒ 796;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5 041 ( (+4);

Специальная техника ‒ 199.

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