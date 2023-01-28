Президент РФ Владимир Путин в ближайшие шесть месяцев готовит решительное стратегическое действие, вероятнее всего, в Луганской области или же в районе Угледара на западе от Донецка.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что таким образом президент РФ попытается вернуть инициативу на фронте, чтобы остановить нынешние успехи Украины, достигнутые во время военных операций.

"Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки украинского контрнаступления", - говорится в отчете ISW.

При этом российские военные блогеры все чаще описывают идею повторной атаки на Киев как информационную операцию и предполагают, что наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина или соседняя Харьковская область, отмечают эксперты.

Как объясняют аналитики, новое наступление РФ вряд ли будет направлено на северную часть Украины. Нет признаков того, что оккупанты формируют ударные группы в Беларуси. Кроме того, россияне в основном используют белорусскую инфраструктуру и учебный потенциал для тренировочных ротаций.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что атаки россиян на юге могут быть подготовкой наступления в Луганской области.

Также инсайды Bloomberg свидетельствовали, что Путин готовит новое наступление и война может затянуться на годы.

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