В Воздушных силах ВСУ заявили, что Украине для защиты неба нужно до 200 истребителей.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Украинская правда".

По его словам, Украине нужно создать до 5 бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца.

"Какой тип это будет, сейчас определяется", - сказал он.

Сейчас наиболее вероятным кандидатом на замещение советских самолетов считается F-16, заявил он.

Напомним, в Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО.

Ранее Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16.

Также сообщалось, что Макрон не исключил поставку истребителей в Украину, но только при одном условии.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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