Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16.

Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

"Нет", - сказал Байден в ответ на вопрос журналистов о поставках Киеву боевых самолетов.

Ранее в Пентагоне заявляли, что США не исключают возможность отправки F-16 на помощь Киеву.

Журналисты в тоже время писали, что военные чиновники США непублично настаивают на том, чтобы Пентагон утвердил отправку истребителей F-16 в Украину.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о позитивных сигналах от Польши по поводу передачи Украине истребителей. По его словам, Варшава готова передать их Киеву в координации с НАТО.

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку американских истребителей F-16 может подписать обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России.