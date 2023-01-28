Британия может передать Украине истребители для патрулирования воздушного пространства после отхода российских войск с оккупированных территорий.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

При этом издание не уточняет, о выводе российских войск на какие именно позиции идет речь.

Так, один высокопоставленный источник издания в Королевских ВВС в контексте возможности отправки самолетов сказал: "Никогда не говори никогда". Но добавил, что "сейчас это не приоритет".

Также источники рассказали, что такой сценарий может произойти, "когда Россия будет выдворена из Украины, а украинцам нужно будет провести миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство".

Другой высокопоставленный источник в обороне обеспокоен тем, что Военно-Воздушные силы и Военно-Морской флот (ВМС и ВМФ) не вносят существенного вклада в поддержку украинских военных.

По мнению источников издания, "украинцам нужно участие всех видов Вооруженных сил".

Собеседники в ВМС и ВМФ объяснили, что их вооружение сложнее в использовании и требует больше времени на подготовку. В то же время издание напоминает, что ВМФ Великобритании с лета 2022 года учит украинцев управлять двумя минными тральщиками класса Sandown.

При этом министр обороны Германии исключил поставки истребителей в Украину.

Ранее в МИД призвали союзников вслед за танками передать Украине истребители и подводные лодки.