На Западе уже ведутся внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей. Эти обсуждения инициированы украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии.

Об этом сообщает Politico.

Неназванный дипломат, принимающий участие в этих обсуждениях с военными стран НАТО, сообщил журналистам, что в вопросе военной помощи Украине "следующим естественным шагом будут истребители".

Журналисты пишут, что основную поддержку идее передать Киеву истребители оказывают балтийские страны - участницы НАТО. В то же время наиболее крупные европейские страны, по данным Politico, опасаются, что передача истребителей послужит причиной для "очередного витка эскалации", а потому выступают против такого шага.

По словам одного из дипломатов, с которым общались журналисты, Вашингтон сообщил Киеву, что поставка самолетов "на данный момент невозможна".

"Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были HIMARS, и она сдвинулась. Потом она была на танках и тоже смещается", - сказал дипломат.

По словам собеседника издания, хотя говорить о решении передавать истребители еще рано, активное обсуждение этой идеи может стартовать уже через две-три недели.

Как писала "Страна", Нидерланды готовы рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей F-16.

Напомним, в США не видят признаков, что Россия ударит по НАТО в ответ на поставки Западом танков Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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