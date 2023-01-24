Во вторник, 24 января, во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

В телеграм-канале "Белорусский гаюн" пишут о взлете российского истребителя Миг-31 с аэродрома в Беларуси, где продолжаются учения с РФ.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что военные не исключают, что в Украине может вырасти число воздушных тревог из-за летно-тактических учений Беларуси и РФ.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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