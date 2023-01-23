С начала полномасштабной войны в Украине на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 миллиарда гривен (около 930,24 млн долларов - Ред.). Наибольший вклад (15,8 млрд) был собран на счета НБУ с 24 февраля по 5 мая.

Об этом сообщает Опендатабот.

Три крупнейших фонда - это United24, "Вернись живым" и фонд Притулы. Деньги переводили иностранцы и украинцы.

Так, United 24 за 8 месяцев работы, с мая до декабря, собрал 8,6 млрд грн. 81% от суммы (7 млрд грн) направили на ВСУ. Еще более 1,1 млрд грн (13%) передали на медицинскую помощь и 0,5 млрд грн (6%) - на восстановление страны.

Как добавляется, пик донатов на ВСУ пришелся на июль, когда украинцы пожертвовали фонду 2,2 млрд грн.

Фонд "Вернись живым" с 24 февраля собрал уже 5,6 млрд грн. Наибольшую сумму - 1,6 млрд грн - задонатили в марте. После этого ежемесячно фонд в среднем собирал около 350 миллионов гривен.

Фонд Притулы с начала полномасштабной войны собрал почти 4 млрд грн. В октябре за месяц количество пожертвований возросло более чем втрое и достигло 658 миллионов гривен.

Как писала "Страна", США планируют выделить $44,9 млрд на помощь Украине и союзникам по НАТО.

Напомним, война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.