Власти США не видят никаких признаков того, что РФ намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Киеву.

Об этом заявил на брифинге 25 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я могу сказать лишь то, что мы не видим абсолютно никаких признаков того, чтобы Путин планировал нанести удар по территории НАТО", - сказал он.

При этом Кирби подчеркнул, что США по-прежнему привержены принципам коллективной обороны НАТО.

"Мы настолько серьезно относимся к этому, что президент Байден распорядился направить дополнительно 20 тысяч американских военных на европейский континент. И они все еще находятся там", - напомнил представитель Белого дома.

По его словам, в целом в Европе находятся 100 тысяч американских военных и численность контингента США в регионе "останется неизменной в обозримом будущем".

"Я не могу говорить за каждого союзника по НАТО, но с нашей стороны я могу сказать, что мы уверены в наличии у нас возможностей, энергии, таланта и людских ресурсов для выполнения наших обязательств перед союзниками по НАТО", - подытожил Кирби.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ.

Также Гаврилов говорил, что Москва будет расценивать использование Украиной снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение грязных ядерных бомб.