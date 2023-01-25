Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения ядерного оружия Россией невелик, но "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

Об этом он зааявил в интервью немецкому изданию Welt.

"Риск применения ядерного оружия невелик. Но российская ядерная риторика совершенно безответственна и она опасна. Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее нельзя вести", - сказал генсек альянса.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО продолжает внимательно следить за действиями Москвы. В настоящий момент, по его словам, не наблюдается никаких изменений в российских ядерных силах.

"Если бы это было так, мы бы, конечно, отреагировали. Но даже если мы позволим России шантажировать нас этой риторикой, мир станет опаснее. Тогда Россия будет придумывать эту ядерную угрозу, когда хочет чего-то добиться", - отметил он.

Напомним, в правящей партии Германии считают маловероятной ядерную войну из-за Украины.

Тем временем вчера ученые перевели на 10 секунд вперед стрелки "часов Судного дня", заявив, что ядерная угроза высока как никогда в истории.

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