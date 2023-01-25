Западные эксперты считают, что Украина не пойдёт на территориальные уступки России.

Такие результаты показал проведенный Foreing Affairs опрос аналитиков на тему "Пойдет ли Украина на территориальные уступки России?"

Издание распределило экспертов на интерактивной шкале в зависимости от того, насколько они согласны или не согласны с тезисом: "Наиболее вероятным исходом войны в Украине станет урегулирование путем переговоров, предполагающее некоторые территориальные уступки Киева России" и от уровня их осведомленности в этом вопросе.

Как видно, мнения разделились. Хотя большинство экспертов полагают, что Украина не пойдёт на территориальные уступки, немало и тех, кто думает иначе.

Также издание привело тезисы некоторых опрошенных.

"Урегулирование путем переговоров и территориальные уступки маловероятны в ближайшее время. Россия не смогла победить в Украине, но и не хочет проиграть. Стойкость, решимость и возможности Украины на поле боя в сочетании с поддержкой со всего мира делают маловероятным то, что Киев согласится на урегулирование на основе территориальных уступок", - считает старший научный сотрудник - нерезидент Атлантического совета Агния Григас, которая не согласна с предложенным тезисом.

"Размеры России и ее армии по сравнению с Украиной, а также общие тактические преимущества, которыми зачастую обладает оборона, позволяют предположить, что Украине придется заплатить очень высокую цену за освобождение всей своей территории, да и просто она может оказаться неспособной сделать это. Поэтому в какой-то момент переговоры кажутся вероятными, и маловероятно, что Россия полностью отдаст все украинские земли, которые она сейчас контролирует", - заявил профессор политологии в программе исследований в области безопасности Массачусетского технологического института Барри Р. Позен, который согласен с предложенным тезисом.

А профессор политологии Университета Эмори Сэмюэл Кэндлер Доббс придерживается нейтральной позиции.

"Пока еще трудно предсказать исход войны. Конечно, Украина на удивление хорошо воевала против России, и украинское население, похоже, готово терпеть значительные страдания по мере продолжения войны. Но для Путина с точки зрения его внутриполитического положения было бы очень рискованно заканчивать войну без каких-либо уступок со стороны Украины. Кроме того, готовность США поддерживать украинские военные действия ослабевает, а Украина сильно зависит от поддержки США. Двумя наиболее вероятными исходами являются (возможно, незначительные) территориальные уступки со стороны Украины на фоне истощения американской поддержки или вывод Россией войск при сохранении контроля РФ над Крымом. При этом возможны и другие исходы, в том числе возвращение Крыма Украиной", - считает он.

Между тем на Банковой не раз категорически отвергали любые территориальные уступки со стороны Украины.

А сегодня у Зеленского заявили, что видят окончание войны только вследствие военного поражения России и ее внутреннего ослабления.