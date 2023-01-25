Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ.

Заявление прозвучало 25 января на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Его текст приводит сайт МИД РФ.

"Внимательно фиксируем поступающую из администрации президента США информацию о том, что Вашингтон планирует помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крымский полуостров. По данным издания The New York Times, американские командиры уже отрабатывают наступательные планы и сопоставляют их с тем оружием, которое есть у Украины и которое еще предоставят союзники. Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", - заявил Гаврилов.

Глава российской делегации также отметил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавят проблем Украине и Европе.

О каких жестких действиях идет речь, Гаврилов не уточнил.

Как писала "Страна", на том же форуме Гаврилов заявил, что Москва будет расценивать использование Украиной снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение грязных ядерных бомб.

Между тем Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.