Президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку американских истребителей F-16 может подписать обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России.

Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол в колонке для Foreign Affairs.

"ВВС Украины необходимо будет перейти с самолетов советского или российского производства на американские истребители. В обмен на получение этих вооружений президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании их для нанесения ударов по целям на территории России", – написал Макфол.

Между тем The New York Times на днях писала, что США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. А администрация Байдена пришла к выводу, что, если ВСУ смогут показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Украины на любых будущих переговорах.

Также в Конгрессе США призвали поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму.