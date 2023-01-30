Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в понедельник, 30 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что весь день провел в Николаеве и Одессе. В делегацию вошли представители Дании во главе с министром обороны, с которыми президент провел переговоры. Рассказал о совещаниях, которые провел в Николаеве и Одессе, об обороне и социально-экономической ситуации в этих регионах.

Напомним, сегодня в Николаеве Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен проведали украинских военных и осмотрели разрушенное здание ОГА.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский ввел новые санкции против компаний и лиц, помогающих РФ с военными перевозками по железной дороге.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.