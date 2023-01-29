В воскресенье, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Заслушали доклады по ситуации на Донецком направлении и на юге. Также прозвучал доклад разведки о возможных действиях противника в ближайший период.

"Готовимся ко всем возможным событиям", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что рассматривались вопросы снабжения ВСУ вооружениями "для проведения операций, запланированных на 2023-й год".

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, армия России пытается наступать на Донбассе и обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях.

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