В понедельник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донбассе и юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена. Выстоим, победа будет за нами!", - написал Зеленский.

Напомним, вчера в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что бои за Соледар еще продолжаются.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.