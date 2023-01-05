В четверг, 5 января, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщается на его странице в соцсетях.

"Три важнейших момента. Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными", - говорится в сообщении.

Напомним, что в утренней сводке Генштаб сообщал, что войска РФ безуспешно наступают у Бахмута, Авдеевки и Купянска.

А донецкий губернатор заявил, что ВСУ отбросили россиян за пределы Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.