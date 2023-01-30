Президент Владимир Зеленский сегодня, 30 января, находится с визитом в Николаеве, где проводит встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом "Стране" сообщил источник в Офисе президента.

В ходе сегодняшнего визита премьер-министр Дании посетил разрушенное российским ракетным ударом здание областной госадминистрации, а также разрушенные терминалы с подсолнечным маслом.

По данным источника "Страны", Дания взяла своеобразное шефство над восстановлением Николаева. Так, власти Дании уже передали Николаеву системы очистки воды, а по словам источника "Страны", в планах также адресные программы помощи и участие в восстановлении разрушенных во время обстрелов объектов инфраструктуры Николаева.

Сам Зеленский уже написал в своём телеграмм-канале о посещении Николаевской области.

"Во время визита провел совещание по текущей ситуации в области. Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России. Также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления. Пообщались о восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест", - написал Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский рассказал украинцам о положении дел на Донбассе.

Также сообщалось, что Зеленский провел новое заседание Ставки. Обсудили поставки оружия и ситуацию на фронте.