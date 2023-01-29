В своем вечернем обращении Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на Донбассе как "очень жёсткую".

"Ситуация очень жёсткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области - это постоянные российские штурмы, попытки прорвать нашу оборону. Враг не считает людей, и, несмотря на большие потери, сохраняет высокую интенсивность атак", - заявил Зеленский.

По его мнению, Россия планирует затянуть войну, истощая силы Украины. В этой связи президент обратился к международным партнёрам с призывом быстрее поставлять необходимое вооружение.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что армия России атакует по трём направлениям на Донбассе и обстреливают Запорожскую область.

Противник пытается наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, на остальных - держит оборону.

Известно, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими для боевых действий в Украине.

Об этом заявила в четверг, 26 января, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Волландер на слушаниях в комитете иностранных дел Сената США.

"То, что произойдет в течение нескольких следующих месяцев, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, необходимых ей для защиты своего народа и территории", - сказала Волландер.