В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 29 января. Сообщается, что российские войска наступают на трех направлениях на Донбассе и активно обстреливают Запорожскую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник пытается наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, на остальных - держит оборону. С белорусской стороны никаких наступательных группировок не отмечено. Но активный обстрел приграничной территории Черниговской и Сумской областей не прекращается. По количеству населенных пунктов (14), попавших под вражеский огонь, вне конкуренции - Запорожское направление. Сообщается о нескольких удачных ударах украинской авиации, в том числе - об уничтожении зенитно-ракетного комплекса противника.

Напомним, в Пентагоне считают, что следующие месяцы решат исход войны в Украине.

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