В воскресенье, 29 января, Херсон снова оказался под массированным обстрелом.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в своем телеграм-канале.

"Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - говорится в сообщении ОВА.

Херсонцев призывают пройти к ближайшему убежищу или оставаться дома, пользуясь правилом двух стен, и ни в коем случае не оставаится на улице.

По предварительным данным Херсонского горсовета, один человек погиб, еще два - получили ранения в результате обстрела города.

"Всего по состоянию на 14.00 было совершено 7 обстрелов. Попадания произошли в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, а также в городе повреждены здания и транспортные средства. Есть информация о 1 погибшей и 2 раненых, но она пока уточняется", - говорится в сообщении горсовета.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский показал последствия обстрела областной клинической больницы.

По данным Минздрава, в результате обстрела погибла медсестра больницы.

Журналистка и волонтер Виктория Хамаза в своем Инстаграме также опубликовала последствия сегодняшнего обстрела Херсона.

Она пишет, что обстрел города продолжается.

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