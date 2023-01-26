Россияне ударили по админзданию в селе под Херсоном. Есть погибший и раненые
В Херсонской области утром в четверг, 26 января, армия РФ обстреляла Кочубеевку Бериславского района.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Удар был нанесен по админзданию. Предварительно - один человек погиб, четверо - пострадали. Один человек из травмированных находится в тяжелом состоянии.
На месте работают спасатели.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли продуктовый магазин в Бериславе Херсонской области. Погибли мирные жители.
Также мы писали, что вчера в Херсоне обстреляли роддом, школу, поликлинику и жилые дома.
Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".
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