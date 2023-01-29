За прошедшие сутки россияне обстреляли Купянск, Волчанск, Стрелечью, Казачью Лопань и другие населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов сел Красная Заря и Одноробовка Богодуховского района разрушены частные жилые дома. К счастью, без жертв и пострадавших. В Купянске повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранение получила женщина 83 лет, госпитализирована в состоянии средней тяжести", - написал Синегубов.

Война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 339-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ может начать новое масштабное наступление в Донецкой и Луганской областях до 24 февраля. Американский исследовательский центр RAND corporation проанализировал три варианта окончания войны. При этом западные аналитики считают, что ни одна из сторон не добьется абсолютной победы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Владимир Зеленский просит предоставить танки Украине как можно скорее.