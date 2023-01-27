В Часов Яре Донецкой области в результате обстрела два человека погибли и по меньшей мере пятеро получили ранения.

Об этом 27 января сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Повреждения получили около десятка домов, учреждения и административные здания, а также автомобили.

"Обстрел начался около 9 утра и длился более полутора часов. Пострадали около десятка домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили", - написал Кириленко.

Также под обстрелом с утра находятся Авдеевка, Торецк, Александрополь и Богоявленка. Там зафиксированы повреждения, но обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что россияне нанесли удар по пожарной части на востоке Украины. В результате обстрела есть раненые.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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