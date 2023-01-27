Россияне нанесли удар по пожарной части на востоке Украины. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщает глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

По словам Крука, ранения получили спасатели, двое были госпитализированы.

"Еще одна разрушенная пожарная часть на востоке. Еще одно доказательство того, что россияне сознательно охотятся за теми, кто, несмотря на ежедневные обстрелы, продолжает спасать людей. Ранены спасатели, двое из них госпитализированы", - пишет глава ГСЧС.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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