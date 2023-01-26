В четверг, 26 января, в Донецкой области погибли трое и ранены еще восемь человек.

Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Офиса генпрокурора и публикует фото последствий обстрелов региона.

Сообщается, что из артиллерии и РСЗО "Град" обстреляны Богоявленка Волновахского района, Авдеевка и Бахмут.

"От попадания снарядов получили повреждения и разрушения частные, многоквартирные дома и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сегодня российские войска обстреляли поселок Очеретино в Донецкой области. Населенный пункт атаковали из артиллерии. Два человека погибли, еще минимум один травмирован.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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