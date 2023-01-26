Российские войска обстреляли поселок Очеретино в Донецкой области. Населенный пункт атаковали из артиллерии. Два человека погибли, еще минимум один травмирован.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Двоих местных жителей, оказавшихся в эпицентре обстрела, спасти не удалось - они получили травмы, несовместимые с жизнью. Раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу. Ему оказана медицинская помощь", - сообщил он.

По его словам, разрушены минимум три частных дома.

Ранее сообщалось, что РФ в течение суток била по Донецкой области. Под Краматорском обстреляна больница с пациентами.

Также мы писали, что сегодня россияне совершили очередную массированную атаку по Украине. ПВО уничтожила 47 ракет из 55. Россияне атаковали ракетами разных типов: Х-101, Х-555, "Кинжал" и "Калибр". Запуск произошел с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Между тем, в Голосеевском районе Киева есть погибший и раненые.

Кроме того, в Киевской военной администрации раскрыли детали новой тактики воздушного комбинированного удара РФ по Украине.