Ситуация в Донецкой области существенно обострилась.

Об этом заявил в четверг, 26 января, губернатор региона Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Кириленко сообщил, что обстрелы усилились по всему фронту в Донецкой области: россияне ударили по инфраструктуре в городе Часов Яр, попали в больницу, по Авдеевке, Бахмуту и Угледару стреляют из РСЗО и артиллерии.

"Действительно, ситуация существенно обострилась с юга на центр области. Если самым горячим у нас было и остается Бахмутское направление, то сейчас очень жарко и в Авдеевке. Мы наблюдаем практически по всей линии фронта идет обострение – с юга и с севера", – сказал глава Донецкой областной военной администрации.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за день погибли трое мирных жителей и восемь ранены. От попадания снарядов получили повреждения и разрушения частные, многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня российские войска обстреляли поселок Очеретино в Донецкой области. Населенный пункт атаковали из артиллерии. Два человека погибли, еще минимум один травмирован.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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