В Новой Каховке, которая расположена в неподконтрольной Украине части Херсонской области, под обстрел попала центральная больница. Загорелась машина скорой помощи.

Об этом сообщают местные паблики.

По их данным, теперь на весь город осталась только одна скорая. Также они утверждают, что взрывов в больнице было много - до 20. Вероятно, стреляли из РСЗО. Прилеты были и в жилом микрорайоне рядом с больницей.

Незадолго до этого стало известно об ударе по больнице в неподконтрольном Новоайдаре Луганской области. Там, по сообщениям РФ, погибли 14 человек и ранены 24 пациента больницы и медицинский персонал.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар по больнице, заявив, что там были российские солдаты.

Россияне заявляют, что в больнице лечились как военные, так и гражданские лица.

В октябре захваченная россиянами Новая Каховка тоже подверглась обстрелам. Назначенные РФ "власти" тогда заявили, что прилеты были зафиксированы в том числе по Каховской ГЭС.

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