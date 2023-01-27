Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 27 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что под Бахмутом и Угледаром ситуация крайне острая. По его словам, россияне уничтожают эти города. Сообщил о том, что Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Обвинил руководство Международного Олимпийского комитета в лицемерии за его попытки разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом Рассказал о своем общении с европейскими студентами, которых готовят для работы в европейских структурах. Сказал, что в Украине тоже создадут Колледж Европы.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, россияне наступают под Бахмутом, Лиманом, Авдеевкой и Угледаром и наращивают активность авиации.

Также "Страна" рассказывала, что Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. Танки Leopard прибудут позже.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о гибридном ударе по энергетике Украины и ситуации с Угледаром.