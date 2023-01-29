Украина ввела очередной пакет санкций против России. Ограничения коснутся юридических и физических лиц, используемых РФ для железнодорожных перевозок военной техники и солдат.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 28 января.

"Сегодня я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат", - сказал Зеленский.

По словам президента, речь идет о 185 компаниях и лицах.

"Их активы в Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны. И Украина будет работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", - заявил Зеленский.

На сайте Офиса президента уже опубликован упомянутый указ. Он имеет номер 50/2023 и вводит в действие решении Совета национальной безопасности и обороны от 28 января "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В санкционный список СНБО попали "Белоруськалий", "Уралкалий", "Гомельский химический завод", государственное объединение "Белорусская железная дорога", "Рузаевский завод химического машиностроения", "Газпромбанк Лизинг", "Московский коксогаз". Ограничения против них вводятся на 10 лет.

Между тем Евросоюз готовит десятый пакет санкций против России к годовщине начала войны в Украине.

Ранее мы писали, что накануне Совет Европейского Союза продлил введенные из-за войны в Украине санкции против России еще на шесть месяцев. Ограничения для отдельных секторов российской экономики, в том числе для транспорта, продлили до 31 июля 2023 года.