Сегодня, 26 января, министерство финансов США включило в санкционный список SDN-List 17 россиян.

Об этом говорится на сайте американского Минфина.

Занесение в SDN List предусматривает замораживание активов и запрет на поездки.

В санкционный список включены глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Также в список попала супруга Минниханова Гульсина.

Также, введены санкции в отношении бизнесмена Сергея Адоньева, совладельца угольных активов (ЯТЭК, Эльгинское месторождение, бывший "Сибантрацит" и др.), одного из основателей телеком-оператора "Скартел".

Сообщается, что санкции распространены на две структуры холдинга "Интеррос" (сам он в SDN List с минувшего декабря), которые недавно были перерегистрированы с Кипра в специальный административный район в Приморье - "Интеррос Инвест" и "Интеррос Капитал", а также кипрскую Whiteleave Holdings limited (она представляла "Интеррос" в соглашении акционеров "Норильского никеля" от 2012 года).

Еще в список добавлен Сергей Батехин, который много лет занимал исполнительные должности в структурах "Интерроса" и его портфельных компаниях.

Кроме того в списках присутствуют структуры РФ, связанные с судостроением, оборонной промышленностью, а также компании по сервисному обслуживанию авиационной техники и предоставлению услуг в области информационной безопасности. Среди них - ФГУП "НПП "Гамма", Национальная авиационно-сервисная компания, АО "Терра", ООО "Калейдоскоп". Также под санкциями оказалась чартерная авиакомпания "Авиакон Цитотранс".

Напомним, сегодня Минфин США объявил группу "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввел против неё санкции.

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