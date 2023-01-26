Министерство финансов США объявило группу "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввело против неё санкции.

Об этом говорится на сайте американского Минфина.

Сообщается, что санкции "нацелены на инфраструктуру, которая поддерживает боевые операции в Украине, включая производителей российского оружия и тех, кто управляет оккупированными Россией территориями Украины".

"Поскольку санкции и экспортный контроль в отношении России со стороны нашей международной коалиции продолжают действовать, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку - в том числе через жестокую группу Вагнера - для продолжения своей несправедливой войны против Украины", - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

По ее словам, принятые меры "будут еще больше препятствовать способности Путина вооружать и оснащать свою военную машину".

Ранее мы писали, что в США показали фото, как Северная Корея переправляет оружие для ЧВК "Вагнер".

Также мы рассказали, что в Financial Times вышел материал о транснациональном бизнесе куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Издание сообщает, что он управляет транснациональной горнодобывающей компанией, которая, по данным правительства США, занимается добычей золота, алмазов, нефти и пиломатериалов в Сирии, Судане и Центральноафриканской Республике.