Из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, на фронте остались всего 10 тысяч человек.

Об этом рассказала российская правозащитница, глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, сообщает Meduza.

"На данный момент их, скорее всего, уже в целом завербовано более 50 тысяч. Но из них воюют на фронте только 10 тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", - сказала Романова.

По словам правозащитницы, заключенные дезертировали с фронта "со страшной силой". Многие бежали обратно в Россию, взяв с собой оружие.

Напомним, на днях начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что ЧВК "Вагнер" в состав ВС РФ не входит.

Ранее мы писали, что руководитель фонда и общественного движения "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что ЧВК "Вагнер" начал вербовку в российских тюрьмах женщин-заключенных.

Также "Страна" рассказывала, что Белый дом заявил, что США признают ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, после чего Минфин введет против нее дополнительные санкции.