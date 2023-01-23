Полиция Норвегии не рассматривает депортацию в Россию бывшего командира одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который 12 января был задержан при пересечении российско-норвежской границы.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на адвоката россиянина.

По словам защитника, Медведева содержат под стражей в интересах его же безопасности и он готов дать показания против Евгения Пригожина и его наемников.

Между тем российская правозащитная группа Gulagu.net в понедельник опубликовала телефонное интервью с Медведевым. Он рассказал, что в воскресенье к нему в гостиницу, где он жил после задержания, пришла полиция, заковала его в наручники и отвезла в центр временного содержания. При этом он выразил опасения, что его могут депортировать в Россию, и призвал власти Норвегии не выдавать его и позволить дать показания о деятельности ЧВК, бойцы которой совершают военные преступления в Украине.

Представитель норвежской полиции по этому поводу заявил, что заявления о якобы имеющихся планах по депортации Медведева не соответствуют действительности, однако не стал вдаваться в подробности.

В понедельник норвежский адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес с уверенностью заявил, что риск его депортации равен нулю, а что касается визита полиции и перевода его подзащитного в центр временного содержания, то это связано с возникшими разногласиями по поводу мер, необходимых для обеспечения безопасности самого Медведева.

Этот шаг был предпринят после того, как полиция пришла к выводу, что его положение очень опасно, сказал Риснес ВВС.

"Это то, чего все хотели избежать, но мы ищем решения", - заверил адвокат.

Медведев был командиром Евгения Нужина, которого казнили кувалдой в ноябре.

Ранее "Страна" писала о его побеге в Норвегию.