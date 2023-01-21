Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона есть доказательства того, что КНДР продолжает снабжать ЧВК "Вагнер" боеприпасами.

Об этом он сказал на брифинге.

"Эти действия представляют трансконтинентальную угрозу, в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью ЧВК "Вагнер", - заявил Кирби.

По его словам, у США есть спутниковые снимки, доказывающие, что Пхеньян поставляет "вагнеровцам" боеприпасы. На снимках можно увидеть российские вагоны, которые следовали из РФ в Северную Корею, а затем обратно. Предполагается, что таким образом КНДР передает России пехотные мины.

Кирби сказал, что, хотя США не верят, что эти боеприпасы изменили динамику на поля боя в Украине, но США ожидают, что поставки вооружений из Северной Кореи в Россию продолжатся.

"Поставки оружия являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Кирби.

По его словам, все доказательства предоставлены группе экспертов Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР.

В США впервые заявили в декабре, что ЧВК "Вагнер" получила партию оружия от КНДР.

Кирби анонсировал, что США признают ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией", после чего минфин страны введет против нее дополнительные санкции.