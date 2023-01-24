CNN описал боевую тактику, которую применяет ЧВК "Вагнер" в Украине. Журналисты, ознакомившись с документом украинской военной разведки, сообщают, что "вагнеровцы" стали "одноразовой пехотой российского наступления" на востоке Украины и описывают, насколько они эффективны в районе Бахмута Донецкой области и как трудно с ними бороться.

Об этом говорится в материале телеканала.

В украинском отчете, датированном декабрем, делается вывод, что "Вагнер" представляет собой беспрецедентную угрозу в ближнем бою, даже если несет огромные потери.

"Гибель тысяч солдат "Вагнера" не имеет значения для российского общества", - утверждается в докладе ГУР.

"Штурмовые группы без команды не отступают… Самовольный отход группы или без ранений карается расстрелом на месте", - говорится в отчёте.

Согласно украинской оценке, раненые бойцы "Вагнера" часто остаются на поле боя на несколько часов.

"Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых с поля боя, так как их основная задача — продолжать штурм до достижения цели. Если штурм не удался, отступление также разрешено только ночью".

В украинском отчете говорится, что "Вагнер" развертывает мобильные группы численностью около дюжины или меньше, используя реактивные гранатометы (РПГ) и разведку дронами в режиме реального времени, которую в отчете называют "ключевым элементом".

Еще одним инструментом, который есть у солдат Вагнера, является использование оборудования связи Motorola.

Осужденные, десятки тысяч которых были завербованы в ЧВК, часто составляют первую волну штурма и несут самые тяжелые потери — до 80%, по данным украинских официальных лиц.

За ними следуют более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения.

Для украинцев разведка беспилотниками также имеет решающее значение - для предотвращения подхода групп "Вагнера" на расстояние выстрела из гранатомета.

Если силам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепиться, но эти окопы очень уязвимы для атак на открытой местности.

Тактика "Вагнера" "единственно эффективна для плохо подготовленных мобилизованных войск, составляющих большинство сухопутных войск России".

Предполагается, что российская армия, возможно, даже адаптирует свою тактику, чтобы стать более похожей на "Вагнера".

"Вместо классических батальонных тактических групп ВС России предлагаются штурмовые подразделения", - говорится в отчете.

Как утверждает украинская разведка, часть мобилизованных россиян подумывает о переходе в ЧВК. В одном из перехватов солдат противопоставляет "Вагнера" своему подразделению и говорит: "Это небо и земля. Так что, если я собираюсь служить, черт возьми, я лучше послужу там".

Отметим, что российские оппозиционные ресурсы говорят как раз об обратном - очень высокие потери "Вагнера" фактически остановили приток в него заключенных, которых теперь удается вербовать с большим трудом. Россияне же с воли, которые готовы воевать в Украине, предпочитают идти в регулярные российские войска, где шансы выжить многократно выше, чем в "Вагнере", а деньги платят примерно такие же как и в ЧВК (об этом "Страна" писала здесь).

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