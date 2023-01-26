Официальные лица США оказывают давление на Турцию, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать самолетами американского производства в страну и из нее.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица, знакомые с ходом переговоров.

В прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили, что турецким гражданам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и запасные части для самолетов американского производства, летающих в Россию и Беларусь и из них в нарушение экспортных правил, пишет газета.

По словам официальных лиц, помощник министра торговли Тея Розман Кендлер передала сообщение турецким официальным лицам во время декабрьского визита в Турцию.

"Предупреждение Турции - ключевой тест того, смогут ли США и их союзники изолировать Россию в долгосрочной перспективе, или Москва сможет найти способ продолжить экономическую деятельность с помощью третьих стран, которые играют центральную роль в стратегии Кремля", - пишет газета.

МИД Турции не предоставил изданию комментариев по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что несмотря на санкции из Москвы возобновились полеты бизнес-чартеров в Ниццу.

Также мы писали, что Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний.