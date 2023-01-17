В России опровергли обсуждение обмена 200 россиян на 800 украинцев в ходе переговоров в Турции, о котором ранее сообщил омбудсмен Турции Шерефа Малкоча в интервью CNN.

"В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах, и я всегда делаю акцент на том, что эти вопросы находятся в компетенции министерства обороны России. Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым", - заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

В Украине заявили, что последний обмен пленными, запланированный на 14 января, был сорван по вине России.

Напомним, Турция предлагает использовать свою территорию для гуманитарного коридора между Россией и Украиной для возвращения военных и гражданских. Однако Москалькова также заявила, что не обсуждала с украинским коллегой идею гумкоридора для раненых.

Напомним, по данным Sky News, украинский и российский омбудсмены договорились об обмене 40 пленных.

Также CNN рассказывал, о чем говорили в Анкаре директора спецслужб России и США.