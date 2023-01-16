Украина и Россия ведут переговоры о большом обмене пленными, под который могут попасть тысяча человек.

Об этом заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч, сообщает CNN Turk.

"На встрече, на которой я присутствовал, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек. Российский омбудсмен передала украинскому список из 200 человек", - сказал Малкоч.

Также, по его словам, Киев и Москва разрабатывают механизм "Стамбульской платформы" для дальнейшего координации по вопросам обмена.

"Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги. Поговорите со своими лидерами, чтобы создать механизм", - добавил турецкий омбудсмен.

Напомним, Турция предлагает использовать свою территорию для гуманитарного коридора между Россией и Украиной для возвращения военных и гражданских.

Ранее мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в российском плену находятся 23 украинских военнослужащих, которые считались погибшими.

Тем временем в Украине заявили, что последний обмен пленными, запланированный на 14 января, был сорван по вине России.