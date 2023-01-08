Украина провела новый обмен пленными и вернула домой 50 военных. Фото, видео
Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 50 военных, среди них защитники Мариуполя.
Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Это ребята из ВСУ, ТРО, НГУ, ГНСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с Донецкого направления из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои", - написал Ермак.
Ранее мы писали, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец планирует встретиться со своей российской коллегой Татьяной Москальковой для обсуждения темы обмена гражданскими лицами.
Также "Страна" рассказывала, что в последний день 2022 года Украина в рамках обмена пленными вернула 140 военных. Среди них - защитники Мариуполя и острова Змеиный.
Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.