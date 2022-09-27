Turkish Airlines отменила все рейсы в Минск (столицу Беларуси) и три российских города - Сочи, Ростов и Екатеринбург до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Причины не уточняют. На сайте говорится, что пассажиры, купившие билеты на отменные рейсы, смогут либо выбрать другой маршрут, либо полностью вернуть деньги.

Напомним, ранее СМИ писали, что разработчики компьютерных игр в России вывозят сотрудников чартерными рейсами из-за мобилизации.

Также сообщалось, что в РФ после объявления частичной мобилизации раскупили все авиабилеты на ближайшие зарубежные рейсы.

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