Передача Украине многоцелевых истребителей F-16 или другой авиации возможна только в тесной координации с другими союзниками по НАТО, как это было в случае танков Leopard.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

На пресс-конференции с министром обороны Мариушем Блащаком во время визита в 18-ю механизированную дивизию, журналисты спросили Моравецкого, будут ли приняты меры по истребителям F-16 и дальнобойному вооружению по примеру международного давления польского правительства с целью передачи танков в Украину.

"Мы согласовываем с нашими партнерами в НАТО все действия по усилению сил обороны Украины, включая доставку в Украину Patriot, а также организацию мощной танковой группировки в виде Leopard и современных танков. Все это было давление с нашей стороны, но также и договоренности с Соединенными Штатами", - ответил Моравецкий.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о позитивных сигналах от Польши по поводу передачи Украине истребителей.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц уже однозначно заявил, что Германия не передаст Украине современные истребители, чтобы не повышать ставки.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.