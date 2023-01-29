Покупатели истребителей F-35 не могут использовать их без разрешения США

Покупатели американских истребителей F-35 не могут использовать их самостоятельно, без разрешения Вашингтона.

Об этом рассказал глава правления турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар, передает TGRT Haber.

"Посмотрите на страны, которые покупают F-35, и посмотрите на то, с какими проблемами они сталкиваются. Они говорят, что не могут использовать их самостоятельно без разрешения США. Высокие технологии сопровождаются оковами", - сказал он.

По словам Байрактара, суверенитет страны возможен только тогда, когда она разрабатывает собственные технологии. То есть, даже самое передовое решение, которое приобретается извне, гораздо хуже самой посредственной технологии, созданной своими силами.

Напомним, в начале года Пентагон приостановил поставку нескольких истребителей F-35 после аварии во время испытательного полета в Техасе. В середине декабря 2022 года один из самолетов упал на взлётно-посадочную полосу, пилот успел катапультироваться.

А в сентябре прошлого года американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими органами. В частности, Пентагон обнаружил, что магнит, используемый в двигателе истребителя-невидимки, был изготовлен из несанкционированных китайских материалов.