Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о позитивных сигналах от Польши по поводу передачи Украине истребителей. По его словам, Варшава готова передать их Киеву в координации с НАТО.

Об этом он сообщил в телеграм-канале 30 января.

"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть позитивные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО", - написал Ермак.

Напомним, Германия заявила, что не передаст Украине современные истребители, чтобы не повышать ставки.

Ранее производитель "Байрактаров" заявил, что покупатели истребителей F-35 не могут использовать их без разрешения США.

Кроме того, сообщалось, что военные чиновники США непублично настаивают на отправке истребителей F-16 в Украину.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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