Военные чиновники США непублично настаивают на том, чтобы Пентагон утвердил отправку истребителей F-16 в Украину.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

По словам представителя Минобороны и двух других участников дискуссии, в то время как Украина готовится начать новое наступление весной, чтобы вернуть себе территорию, кампания внутри Пентагона по поставкам Киеву истребителей набирает обороты.

Один из советников украинского правительства сказал, что этот вопрос поднимался в Вашингтоне, но "ничего слишком серьезного" пока не обсуждалось.

Другой источник, знакомый с разговорами между Вашингтоном и Киевом, сказал, что США могут потребоваться недели, чтобы принять решение о поставках собственных самолетов и одобрить реэкспорт F-16 из других стран.

Украина хочет, чтобы современные истребители — F-16 или F-15 ВВС США или их европейские аналоги, немецкий Tornado или шведский Gripen — заменили ее парк реактивных самолетов советской эпохи. Десятки более современных самолетов станут доступны в течение следующего года, когда такие страны, как Финляндия, Германия и Нидерланды, перейдут на американские истребители F-35.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина может вскоре добиться от Запада поставок самолетов и дальнобойных ракет.

А новый министр обороны Германии исключил поставки истребителей в Украину.